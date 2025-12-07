Son Mühür- Van’da gece saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD’ın açıkladığı verilere göre Tuşba merkezli sarsıntı 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin merkez üssü Tuşba olarak ölçüldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.17’de yaşanan depremin merkez üssünün Van’ın Tuşba ilçesi olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.6 (Mw) olarak ölçüldü.

Derinlik 6.11 kilometre

AFAD verilerine göre sarsıntı 6.11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu nedenle depremin yüzeye yakın olması, vatandaşlar tarafından daha net hissedilmesine yol açtı.

Sarsıntının teknik verileri paylaşıldı

AFAD’ın deprem parametrelerine göre:

Tarih: 7 Aralık 2025

Saat: 22:17:30 (TSİ)

Merkez: Tuşba / Van

Enlem: 38.80417 N

Boylam: 43.52417 E

Derinlik: 6.11 km

Büyüklük: 4.6 Mw

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Depremin ardından özellikle Tuşba ve merkez ilçelerde bazı vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.