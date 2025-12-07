Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi ile Genel İş 6 Nolu Şube arasında kılıçlar çekildi. Haklarını alamayan sendika, 8 Aralık’ta iş bırakma takvimini devreye sokacak. Anlaşma sağlanamazsa ilçe yine çöp dağlarına teslim olacak.

Çöp dağlarının sorumlusu sendikamız ve üye işçilerimiz olmayacaktır

Disk Genel-İş İzmir Şube Başkanı Değer Yıldız, Buca Belediyesi işçilerine WhatsApp üzerinden gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi, “ Buca’da gerçekleştirdiğimiz 7 günlük ciddi bir eylem süreci gerçekleştirilmiş, eylemden sonra belli alacakları ödenmesi geri kalan alacakları için belediye başkanı ve şubemiz arasında bir taahhütname imzalanmıştır. Buna göre kasım ayında ödenmesi gereken ekim ayı maaşımız ve TİS’ten kalan üçte ikilik kısmı maalesef beş günlük opsiyona rağmen ödenmemiştir. Genel İş 6 Nolu ŞUbe yöneticileri olarak, bir gün dahi gecikme yaşanırsa eylem yapacağımızı taahhüt etmiştir. Pazartesi gününden itibaren tüm işçilerimizle iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Buca’da yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu sendikamız ve üyelerimiz olmayacaktır. Çöp dağlarımızın sorumlusu yine sendikamız ve üyelerimiz olmayacaktır”

Maaşlar sosyal medyada belirtildiği gibi 90 bin değil 42 bin bandında

“Buca halkının emekçilerin arkasında durmasını Buca işçisini anlamasını bekliyoruz. Sosyal medyada söylendiği gibi , belediye işçileri 80-90 bin maaş , 42-43 bin bandında maaşlarla ailesini geçindirmeye çalışıyorlar. 6 aydır düzensiz ödemelerden dolayı ya hacizlik, ya da tefecilerin eline düşmüş durumda. İnsanlar eşlerinden boşanmış çocuklarını okutamaz hale gelmiş durumda”

İş bırakma eyleminen Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Anaokulları katılmayacak, süreçte kademeli dahil olacak

DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube Yönetimi, üye işçilere su mesajı gönderdi. 'Buca Belediyesinin Onurlu Emekçileri ! Şubemiz ile başkanlık makamı arasında imzalanan taahhütname ilgili maddesi gereği , 30 Kasımda ödenmesi gereken , Ekim ayı tam maaşı ve geriye dönük TİS farklarına ilişkin 5 günlük opsiyon kullanılmasına rağmen ödenmemiştir . Şubemiz taahhütname'nin bundan sonraki ödemelerindede aynı sıkıntıları ön görmüş olup , şantiyelerdeki üyelerimizle hafta sonu toplantılar yapılmış , durumun ciddiyeti üyelerimizle paylaşılmıştır . Yarın sabah tüm üyelerimiz kendi iş yerlerinde kartlarını basarak iş başı yapacak olup aşağıda belirtilen birimler dışındaki , bütün birimler ve müdürlüklerde iş bırakılacaktır. İş bırakma eylemine : Temizlik işleri müdürlüğü, Ana okullarımız (Çınar ve pırlantalar ) Yemekhane ' de çalışan üyelerimiz , önümüzdeki süreçte kademeli bir biçimde iş bırakma eylemine dahil olacaktır . Şube yönetim kurulumuzun ve iş yeri temsilcilerimizin aldığı kararlara bütün Üyelerimizin uyması , sürecin başarısı için önemlidir. Buca halkı ve kamuoyu bilmeli ki sözünü tutmayan iş verendir. Ekmeğimiz ve geleceğimiz için direnmekten başka bir yol yoktur. Yaşasın örgütlü mücadelemiz ! Yaşasın DİSK GENEL-İŞ