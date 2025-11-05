Son Mühür- ‘Yargı’ dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, özel hayatlarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Boykot desteği sonrası yaşananlar

Gümülcinelioğlu, yakın zamanda Aybüke Pusat’a destek verdiği için işinden olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Oyuncu bu süreçte sessizliğini korudu ancak hayranları tarafından yoğun destek gördü.

Cannes’da bebeğini müjdelemişti

Başarılı oyuncu, 78’inci Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürürken hamile olduğunu duyurmuş ve bu açıklama sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Oğulları Devin dünyaya geldi

Çift, 4 Kasım’da bebeklerini kucaklarına aldı. Gümülcinelioğlu, doğumdan kısa süre sonra çekilen bir fotoğrafı paylaşarak oğullarına Devin adını verdiklerini açıkladı.

“Hoş geldin oğlumuz” paylaşımı

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak, Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımda “Hoş geldin oğlumuz” notunu düşerek minik Devin’in ilk karesini takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.