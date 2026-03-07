Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Karşıyaka Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Mart ayı olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda, Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman’ın adı ilçede bir parkta yaşatılacak.

Alınan kararla birlikte, Atakent Mahallesi’nde bulunan isimsiz park alanına “Sabiha Rıfat Gürayman Parkı” adı verilecek.

Atakent’teki park Gürayman’ın adını taşıyacak

Karşıyaka Kent Konseyi’nin talebi üzerine meclis gündemine taşınan önerge kapsamında, Atakent Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde bulunan isimsiz park alanı bundan sonra Sabiha Rıfat Gürayman Parkı olarak anılacak.

Karar, Cumhuriyet döneminin öncü kadınlarından biri olarak kabul edilen Gürayman’ın anısını yaşatmayı ve gelecek nesillere ilham olmasını amaçlıyor.

Başkan Ünsal: “Cumhuriyet kadınlarının azmini simgeleyecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, alınan kararın özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Ünsal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendislerinden Sabiha Rıfat Gürayman’ın adını Atakent Mahallemizdeki bir parkta yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yaklaşırken aldığımız bu anlamlı karar, Cumhuriyet kadınlarının azminin ve mücadelesinin Karşıyaka’daki simgelerinden biri olacaktır.

Bu park artık yalnızca bir yeşil alan değil, Türk kadınının her alanda neleri başarabileceğini hatırlatan bir değer olacaktır.”

Sabiha Rıfat Gürayman kimdir?

1910 yılında doğan Sabiha Rıfat Gürayman, 1933 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi’nden (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) mezun olarak Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi unvanını aldı.

Meslek hayatı boyunca Anadolu’nun farklı bölgelerinde birçok köprü, bina ve kamu yapısının inşasında görev alan Gürayman, özellikle Anıtkabir’in yapım sürecinde 10 yıl boyunca kontrol şefi olarak çalışmasıyla tarihe geçti.

Mühendisliğin yanı sıra spor alanında da öncü bir isim olan Gürayman, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilk kadın voleybolcularından biri olarak da biliniyor.

Türk kadınının çalışma hayatındaki öncülerinden biri olarak kabul edilen Sabiha Rıfat Gürayman, 2003 yılında hayatını kaybetti ve İzmir Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.