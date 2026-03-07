Son Mühür/ Merve Turan- Pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Londra’da vereceği konserin müjdesini takipçileriyle paylaştı. Konser heyecanını dile getiren sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

Ancak videoda verilen konser duyurusundan çok, Gülşen’in görüntüsü sosyal medyada konuşulan konu haline geldi.

Dudak dolgusu yorumları gündem oldu

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, sanatçının dudaklarının belirgin şekilde dolgun göründüğünü öne sürerek estetik müdahale iddialarını gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar, Gülşen’in konuşurken zorlanıyormuş gibi bir izlenim verdiğini savunarak paylaşımlar yaptı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Gülşen’in görüntüsü üzerinden yapılan yorumlar sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar sanatçının estetik müdahalelerini eleştirirken, bir grup takipçi ise bu yorumlara tepki gösterdi.

Gülşen’den henüz açıklama yok

Gülşen’in Londra konseri için yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, sanatçı sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.