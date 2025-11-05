Son Mühür- Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, katıldığı “Gel Konuşalım” programında kendisiyle ilgili kalça estetiği iddialarına yeniden açıklık getirdi. Ece Erken’in canlı yayında yönelttiği sorular ve yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Ailece kalçadan kilo alıyoruz”

Ezmeci, estetik iddialarının uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, “Ben ergenlikten bu yana hafif kiloluyum. Ailemizde genetik olarak kalçadan kilo alıyoruz. Bu operasyonlar popüler hale gelince benim de yaptırdığımı düşündüler” ifadelerini kullandı. Daha önce de vücut yapısıyla ilgili konuşan Ezmeci, “Üst kısmım ince ama alt bölgem daha dolgun. Birkaç kilo alsam hemen kalçamdan belli olur” sözleriyle dikkat çekmişti.

Ece Erken’den canlı yayında sürpriz soru

Programın sunucusu Ece Erken, Ezmeci’nin açıklamalarından tatmin olmayarak, “Popo protezin yok mu? Yemin et” diyerek stüdyoda gergin anlara neden oldu. Hatta masanın altına eğilerek “Ayağın yerde mi?” diye sordu.

“İhtiyacımız olmadı” yanıtı

Ezmeci, Erken’in ısrarlı sorularına karşılık, “Yerde, yerde… İhtiyacımız olmadı” sözleriyle iddiaları bir kez daha reddetti. Canlı yayındaki bu diyaloglar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar hem Ezmeci’nin tavırlarını hem de Erken’in ısrarını yorum yağmuruna tuttu.