Son Mühür- Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Hande Yener hakkında bir konser sırasında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı.

İddiaya göre konser sırasında seyirciler tarafından “Zıplamayan Tayyipçi” şeklinde sloganlar atıldı.

Savcılık yazısında, Yener’in sahnede bu sloganlara ritim tutarak eşlik ettiği ve izleyicilerle birlikte tempo tuttuğunun değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu görüntüler ve ifadeler üzerine inceleme başlatıldığı aktarıldı.

" 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganları atılmış"

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı savcılık yazısında şu ifadeler yer aldı: “Yener’in konserinde ‘Zıplamayan Tayyipçi’ şeklinde slogan atıldığı, sanatçının ritim tutarak eşlik ettiği, sahnede ‘Bu devri çok güzel devireceğiz’ dediği, anayasal düzeni hedef aldığı, iktidarın devrilmesi yönünde açık ve doğrudan çağrı niteliği taşıdığı…”