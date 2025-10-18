Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Köpek, tedavisinin devamı için Şaphane ilçesindeki hayvan barınağına teslim edildi.

Yaralı köpeğe ilk müdahale veterinerde yapıldı

Hisarcık 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutları karşısında bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, çevredeki hayvanseverlerin ihbarı üzerine belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Belediye ekipleri, köpeği tedavi için veteriner hekim Mehmet Resul Akbulut’a götürdü. Yapılan muayenede köpeğin sol ön bacağında kırık tespit edildi.

Tedavisi barınakta sürecek

Veterinerde ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, tedavisinin sürdürülebilmesi için Şaphane ilçesindeki hayvan barınağına nakledildi. Hisarcık Belediyesi yetkilileri, yaralı sokak hayvanlarının korunması ve tedavilerinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.