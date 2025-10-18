Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 218 bin 313 kayıtlı seçmen, yarın 08.00 itibarıyla sandık başına giderek ülkenin 9’uncu cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçimde 6’sı bağımsız olmak üzere toplam 8 aday yarışacak.

Seçim yarın sabah başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, yarın gerçekleştirilecek seçimde 218 bin 313 kayıtlı seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullanacak. Sandıklar sabah 08.00’de açılacak, oy verme işlemi saat 18.00’de sona erecek.

Seçimde 6’sı bağımsız olmak üzere toplam 8 aday cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Oy pusulasında sıralama, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Oy pusulası sıralaması belli oldu

Oy pusulasında ilk sırada Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) yer alacak. Zorba’yı sırasıyla Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (bağımsız), Ahmet Boran (bağımsız), Mehmet Hasgüler (bağımsız), İbrahim Yazıcı (bağımsız), Hüseyin Gürlek (bağımsız) ve Ersin Tatar (bağımsız) takip edecek. Seçmenler, belirlenen sandıklarda kimlik belgeleriyle oy kullanabilecek.

KKTC’nin 9. cumhurbaşkanlığı seçimi

Kıbrıs Türk halkı, 1974 Barış Harekâtı’nın ardından kendi devlet yapısı altında ilk kez 20 Haziran 1976 tarihinde devlet başkanını seçmişti. O tarihten bu yana 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Yarın yapılacak seçim, ülke tarihinde 9’uncu cumhurbaşkanlığı seçimi olarak kayıtlara geçecek.

Tatar 2020’de seçimi kazanmıştı

KKTC’de 11 Ekim 2020 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday yarışmış, ancak hiçbir aday yüzde 50’yi geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı. 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan ikinci turda, ilk turu yüzde 32,3 oy oranıyla önde bitiren Ersin Tatar ile yüzde 29,8 oy alan Mustafa Akıncı yarıştı. İkinci turda yüzde 51,6 oy oranına ulaşan Ersin Tatar, seçimi kazanarak KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

Gözler seçim sonuçlarında

Yarın yapılacak seçimde sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Yeni cumhurbaşkanı, beş yıl boyunca görev yapacak ve Kıbrıs Türk halkını ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek.