Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim 2024’te Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya giren kızıl geyiği, yapılan incelemede sol ön ayağından ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. 7 yaşında ve 250 kilogram ağırlığındaki geyik, “Paşa” adıyla Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Dr. Duygu Aldemir, Paşa’nın ayağında saçma izleri ve kırık bulunduğunu, kırığın doğada kötü şekilde kaynadığını belirtti. “Ayağındaki deformasyon nedeniyle farklı hastanelerden de görüş aldık. Ancak operasyonun bu büyüklükte bir hayvanda yaratacağı riskler nedeniyle tedavi planımızı değiştirdik. Paşa’nın mevcut haliyle hayata adapte olabileceğini gördük” dedi.

Sürüye hızlı uyum sağladı

Uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından Paşa, Doğal Yaşam Parkı’ndaki 15 dişi ve 13 erkekten oluşan 28 bireylik geyik sürüsüne katıldı. Heybetli boynuzları sayesinde sürü liderliğine aday olduğu belirtilen Paşa, yeni yaşam alanına kısa sürede uyum sağladı. Dr. Aldemir, geyiklerde yaş ve boynuz büyüklüğünün hiyerarşide belirleyici olduğunu vurguladı.

“Yaşam haklarını ellerinden almayalım” çağrısı

Paşa’nın vurulmuş olmasının yaban hayatına yönelik tehditlerin somut bir örneği olduğunu belirten Dr. Aldemir, “Yaban hayvanları bizim hobi amacıyla vuracağımız canlılar değil. Onların doğada özgürce yaşama hakkı var. Yaşam haklarına bu şekilde müdahale etmemeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Fabrikadan doğal yaşama uzanan yolculuk

Paşa, geçen yıl 7 Ekim’de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde makine yedek parça üreten bir fabrikaya girmişti. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geyik, ilçedeki barınağa götürülmüş, buradan da tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na nakledilmişti.