İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı’da görev yapan Polis Memuru Ahmet Busanç, dün gece saat 23.55 sıralarında Güzelbahçe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ilçede büyük üzüntüye yol açtı.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin almıştı

Edinilen bilgilere göre, Busanç bir ay önce beyin kanaması geçiren eşinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, komiserinden izin istedi. Görevini kısa süreliğine bırakacağını belirten polis memuru, kendi özel aracıyla seyahat edeceğini ifade etti ve görev yerinden ayrıldı.

Soruşturma sürüyor

Busanç, Güzelbahçe’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı. Polis teşkilatı, Busanç’ın vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşadığını duyurdu ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.