Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde yaşanan olayda, 28 yaşındaki D.K. bir kahvehanenin balkon kısmında kolundan bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Beni M.E. bıçakladı” dedi

Hastanede ifadesi alınan D.K., kendisini 23 yaşındaki M.E.’nin bıçakladığını ileri sürdü. Polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

İzne çıktığı öğrenildi

Yapılan incelemede, M.E.’nin daha önce “yaralama” suçundan yargılanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, yaklaşık bir yıldır Samsun Yarıaçık Cezaevinde hükümlü bulunduğu belirlendi. M.E.’nin buradan 11 günlüğüne izinli olarak çıktığı ve izin süresi içinde olayın meydana geldiği tespit edildi.

Suçlamaları reddetti

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.E., D.K.’nin kahvehanenin balkon kısmında camın üzerine düşerek yaralandığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Yeniden cezaevine gönderildi

İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.