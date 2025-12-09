Son Mühür- Red Sand Park’ta bireysel antrenman yapan Badenas’ın, henüz nedeni açıklanmayan bir kazanın ardından ağır şekilde yaralandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Genç sporcu, İspanya'nın en yetenekli motokros sürücülerinden biri olarak gösteriliyordu.

Şampiyonluklarla dolu kısa bir kariyer

2022 yılında 85cc İspanya Şampiyonası’nda birincilik elde eden Enzo Badenas, aynı zamanda milli takım bünyesinde yarışıyordu. 2025 sezonunda EMX125 Şampiyonası’nda mücadele eden genç yetenek, kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiliyordu.

CETDM’den taziye mesajı

Valencia’daki Motor Sporları Eğitim Merkezi (CETDM), Badenas’ın ölümünü doğrulayarak genç sporcunun 2023’ten bu yana gösterdiği gelişimin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Merkez, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Babasına yazdığı son mesaj büyük üzüntü yarattı

Badenas’ın ölümünden yalnızca üç gün önce babasının doğum gününü kutlamak için paylaştığı duygusal mesaj yeniden gündeme geldi. Genç sporcu, o mesajında hem zor hem de güzel günlerde babasının desteğini hiç unutmadığını belirterek, “Seni çok seviyorum” ifadelerini kullanmıştı.