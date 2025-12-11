Son Mühür- Sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kayganlaşan yolda seyreden Emin Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle dereye uçtu. Debisi yüksek derede akıntıya kapılan Yılmaz araçtan savrularak gözden kayboldu. Dayısı Raif Şimşek ise otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü 2 kilometre uzakta bulundu

Arama-kurtarma çalışmaları için dereye giren dalgıç ekipleri, sürücü Emin Yılmaz’ın cansız bedenine kaza noktasının yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaştı. Araçta sıkışan Raif Şimşek’in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Her iki cenaze, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Annesinin defin işlemleri için yola çıkmışlardı

Acı kazanın ardından ortaya çıkan detay, dramı daha da derinleştirdi. Raif Şimşek ile yeğeni Emin Yılmaz’ın, dün hayatını kaybeden Ayşe Şimşek’in Kuzköy’deki defin işlemleri için mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

28 yıl önce aynı gün babasını kaybetmiş

Kazada ölen Emin Yılmaz’ın, olaydan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım da dikkat çekti. Yılmaz’ın, babasının da 28 yıl önce 11 Aralık günü hayatını kaybettiğini belirten bir fotoğraf paylaşarak, “Nur içinde yat babam 11.12.1997–11.12.2025” notunu düştüğü görüldü.