Eskişehir’de sağlık çalışanları ve cezaevi hükümlülerinin de içinde bulunduğu geniş çaplı rüşvet soruşturmasında 32 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, firari 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu tarafından başlatıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, rüşvet alma, rüşvet verme ve aracılık etme suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla Emniyet’in KOM ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 doktor, hastane personeli ve 14 hükümlü gözaltında

Operasyonda kamu hastanelerinde görev yapan 10 doktor, 3 hastane çalışanı ve 14’ü cezaevinde hükümlü toplam 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden birinin kendi isteğiyle teslim olduğu, bir kişinin ise firari durumunda olduğu belirtildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

2 doktor, 1 hastane çalışanı ve 4 hükümlü tutuklandı

Hakimlik tarafından verilen kararda:

2 doktor,

1 hastane çalışanı,

4 cezaevi hükümlüsü,

Toplam 8 şüpheli

tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Firari şüpheli için arama çalışmaları sürüyor

Operasyon kapsamında firari olan bir kişi için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.