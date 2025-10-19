Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde yaşandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı

Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden gelip Acısu Caddesi yönüne seyir halindeki Yusuf Tekatlı’nın kullandığı 07 BPZ 678 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Tüm müdahelelere hayatını kaybetti

Motosikletten fırlayarak başını asfalt zemine çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı Özel Akdeniz Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.