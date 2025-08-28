Son Mühür/Sercan Engerek- Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk olduğu “Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’in Kurucu Ruhuna Yolculuk” adlı söyleşide konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2018’de inşaatı başlayan ancak yapmı yılan hikâyesine dönen Karşıyaka opera binasını tamamlayacakları vaadinde bulundu. Dört kültür merkezi daha yapacaklarını açıklayan Tugay, “Bunlardan biri de Karşıyaka’da bitmeyi bekleyen opera binası” ifadelerini kullandı. Tugay, ilk kez açılış tarihini duyurduğu kütüphaneye de İlber Ortaylı’nın adının verileceğini söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Okan Bayülgen “Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’in Kurucu Ruhuna Yolculuk” adlı söyleşi ile İzmirliler ile bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Büyük Taarruz’un 103. yılı konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan vekili Altan İnanç’ın katıldığı etkinliğe İzmirliler yoğun bir ilgi gösterdi.

Karşıyaka opera binasını tamamlama sözü

Söyleşi de 2018’de Karşıyaka’da temeli atılan ancak bugüne kadar tamamlanamayan Karşıyaka opera binası da gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söyleşinin sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanına gelerek Ortaylı ile sohbet etti.

Kültürpark’ta bir sergi salonu açtıklarını söyleyen Tugay, “En az dört tane daha yeni kültür merkezi yapacağız. Bunlardan biri de Karşıyaka’da bitmeyi bekleyen opera binası” ifadelerini kullandı.

Kütüphaneye Ortaylı’nın adı verilecek

Tugay, İzmir’in her tarafına yeni kütüphane yapacaklarını açıkladı. Tugay, Ortaylı’ya 20 Eylül’de açmayı planladıkları kütüphaneye ismini vermeyi teklif etti.

Ortaylı’ya “Onunla ilgili şöyle bir soru soracağım” diyen Tugay, şunları söyledi:

“Bir kütüphane şu anda Kültürpark’ın içinde yapılıyor. O kütüphaneye sizin adınızı vermek istiyoruz. 20 Eylül’de açılışı var bu kütüphanenin. Arkadaşlarımızla böyle bir karar verdik. Kabul ederseniz büyük onur duyarız.”

Karşıyaka opera binası neden tamamlanamadı?

Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ağustos 2010'da sonuçlanan yarışmayla belirlenen Karşıyaka opera binasının Nisan 2012’de uygulama projesi sözleşmesi imzalandı.

2013’ün ekim ayında projenin bittiği ve inşaat için ihale dosyasının hazırlandığı duyuruldu.

2015’te binanın yapılacağı arsa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Belediyesinden satın alındı. Kamulaştırma bedeli olarak 29,8 milyon lira ödendi.

Aynı yıl uygulama projesinin teslimi geciktiği için planlanan yapım ihalesinin gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.

15 Aralık 2016'da düzenlenen yapım ihalesi, verilen tekliflerin geçerli bulunmaması nedeniyle 26 Nisan 2017'de tekrarlandı.

İhaleyi 429 milyon lira bedelle Türkiye-Avusturya ortaklığı olan Çağdan Mühendislik Müt. San. ve Tic. A.Ş. & Waagner-Biro AG konsorsiyumu kazandı.

Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazlar üzerine Ağustos 2017'de ihaleyi iptal etti.

Konsorsiyumun açtığı dava sonucunda Ankara 1. İdare Mahkemesi, Aralık 2017'de iptal kararının iptaline hükmetti. 25 Eylül 2018'de binanın temeli atıldı.

Kasım 2019'da Waagner-Biro AG ekonomik nedenlerle konsorsiyumdan çekildi.

Ekim 2021'de bina inşaatının yüzde 45'inin bittiği duyuruldu. Mayıs 2023’te ise yüklenici Çağdan Mühendislik sözleşmeyi tek taraflı feshetti.