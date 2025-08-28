Son Mühür - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren enstitü, yurt dışındaki Türk kültür varlıkları üzerine Türkiye merkezli arkeolojik çalışmaların önünü açıyor. Yeni görevine başlayan Prof. Dr. Doğan, “Türk arkeolojisinin arzulanan seviyeye ulaşması ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için bu kutlu yolculukta görev almaktan gurur duyuyorum” dedi.

Enstitünün Gaziantep’te bulunduğunu hatırlatan Doğan, Mezopotamya topraklarının tarihsel önemine değinerek, “Bu topraklar Hitit, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Göbeklitepe gibi keşifler, dünya tarihini değiştirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Orta Asya kazılarına da odaklanacak

İKÇÜ bünyesinde Moğolistan’daki Togu Balık kenti başta olmak üzere Orta Asya’ya yönelik arkeolojik kazılarda önemli bulgulara imza atan Prof. Dr. Doğan, bu çalışmaların kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Miras değil emanet”

Tarihî ve kültürel taşınmaz varlıkların yalnızca geçmişten kalan bir miras değil, geleceğe ulaştırılması gereken emanetler olduğunu vurgulayan Doğan, “Bu emanetleri koruyarak turizme kazandırmak için enstitü bünyesindeki projelere katkı sunmaktan onur duyacağım” dedi.

Doğan, kendisini bu göreve layık gören Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya ve Mütevelli Heyet üyelerine teşekkür etti.