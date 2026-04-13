Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. Gündemde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

AK Parti Meclis Üyesi Emrah Erol, geçtiğimiz meclis toplantısında yapımı devam eden Konak Belediye Binası’nın taksitle ödenen bedelinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemediğini öne sürerek inşaatın durduğunu iddia etmişti.

“Dekont göndermek için ani yatırım sağlanmış”

Bugünkü meclis toplantısında gündem dışı konuşmalar maddesinde söz alan AK Partili Erol, “Bir teşekkür için söz aldım. Cemil Bey’in kendisi yok ama ona teşekkür etmek istiyorum. Geçen mecliste Konak Belediye binasının inşaatının durduğu ile ilgili açıklama yapmıştım. Daha sonra ben de dekontları bana iletir misiniz dedim. Ama konuşmamdan 3 gün sonra müteahhit firmanın yetkilileri tarafından aranarak teşekkür aldım. Yaklaşık 200 milyon lira alacağı olan müteahhit firmanın 30 milyonu yatırılmış herhalde bana dekont göndermek için ani bir yatırım sağlandı. Büyükşehir Belediyemizin bütçesel bir problemi yok. Konak belediye binamız yeterince gecikti. Bu salonu bize tahsis etmediğiniz için evlendirme salonunda meclis yapıyoruz. Gelin odasında grup toplantısı yapıyoruz. Bir an önce belediye binamızın bitmesini ve bina içerisindeki meclis salonunda da toplantı yapmak istiyoruz” dedi.

“170 milyon civarı borç olduğunu öğrendim”

Konuşmasına devam eden Erol, “ 1.5, 2 sene kadar gecikme yaşadık. 170 milyon civarı borç olduğunu öğrendim. Bunun da acil bir şekilde yatırılması noktasında gerekli talimatı verirseniz belediye binasının inşaatının durmasını istemiyoruz. Zor şartlarda meclis toplantısı yapıyoruz” şeklinde konuştu.