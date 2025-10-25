Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda konuk ettiği Bundesliga temsilcisi Stuttgart’ı 1-0’lık skorla yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
İşte Yapay Zeka'nın tahmini
Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya çıkardı. Üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından Football Meets Data, Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki olası sıralamasını öngördü. İşte Football Meets Data’nın UEFA Avrupa Ligi takımları için hesapladığı ilk 8’e kalma olasılıkları:
1- Lyon: Yüzde 92
2- Aston Villa: Yüzde 92
3- Midtjylland: Yüzde 72
4- Braga: Yüzde 65
5- Porto: Yüzde 63
6- Lille: Yüzde 63
7- Freiburg: Yüzde 42
8- Bologna: Yüzde 40
9- Real Betis: Yüzde 40
10- Nottingham Forest: Yüzde 36;
11- Fenerbahçe: Yüzde 30
12- Roma: Yüzde 26
13- Celta Vigo: Yüzde 24
14- Viktoria Plzen: Yüzde 22
15- Ferencvaros: Yüzde 20
16- Dinamo Zagreb: Yüzde 16
17- Stuttgart: Yüzde 13
18- Feyenoord: Yüzde 9
19- Brann: Yüzde 9
20- Genk: Yüzde 8
21- PAOK: Yüzde 6
22- Panathinaikos: Yüzde 3
23- Go Ahead Eagles: Yüzde 2
24- Basel: Yüzde 2
25- Celtic: Yüzde 2
26- Sturm Graz: Yüzde 2
27- Nice: Yüzde 1
28- Kızılyıldız: Yüzde 1
29- Young Boys: Yüzde 1
30- Ludogorets: Yüzde 1
31- FCSB: Yüzde 0.2
32- Rangers: Yüzde 0.2
33- Utrecht: Yüzde 0.1
34- Malmö: Yüzde 0
35- Salzburg: Yüzde 0
36- Maccabi Tel Aviv: Yüzde 0