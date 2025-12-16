Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında aniden ilk 11’den alınarak yedek kulübesine gönderildi. Bu gelişme, genç futbolcunun o ana kadar takımın kilit isimlerinden biri olarak görülmesi nedeniyle sürpriz karşılandı. Milli oyuncu, daha sonra Alaves maçında tekrar forma şansı elde etti.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasındaki ilişki son dönemde gerginleşti. Arda'nın, yeterince değer görmediğini düşündüğü ve bazı takım arkadaşlarının, özellikle Jude Bellingham’ın, kendisinden önde tutulduğunu hissettiği öne sürüldü. Genç oyuncunun bu durumu “ihanet” olarak algıladığı ve davranışlarının soyunma odasında da kendini gösterdiği bildirildi. Arda Güler, Alaves maçında Dani Ceballos’un yerine oyuna girerek kendisini daha rahat hissettiği bir pozisyonda sahaya çıktı. Ancak performansının beklentilerin gerisinde kaldığı ve bu nedenle 78. dakikada oyundan alındığı ifade edildi.