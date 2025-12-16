Son mühür - Real Madrid’de Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, hem İspanyol hem de İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun son maçlardaki performansı ve kulüp içindeki bazı kararlar, bu gerilimin artmasına yol açtığı iddialarını gündeme taşıdı.
Sürpriz karar
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında aniden ilk 11’den alınarak yedek kulübesine gönderildi. Bu gelişme, genç futbolcunun o ana kadar takımın kilit isimlerinden biri olarak görülmesi nedeniyle sürpriz karşılandı. Milli oyuncu, daha sonra Alaves maçında tekrar forma şansı elde etti.
Araları açıldı
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasındaki ilişki son dönemde gerginleşti. Arda'nın, yeterince değer görmediğini düşündüğü ve bazı takım arkadaşlarının, özellikle Jude Bellingham’ın, kendisinden önde tutulduğunu hissettiği öne sürüldü. Genç oyuncunun bu durumu “ihanet” olarak algıladığı ve davranışlarının soyunma odasında da kendini gösterdiği bildirildi. Arda Güler, Alaves maçında Dani Ceballos’un yerine oyuna girerek kendisini daha rahat hissettiği bir pozisyonda sahaya çıktı. Ancak performansının beklentilerin gerisinde kaldığı ve bu nedenle 78. dakikada oyundan alındığı ifade edildi.
Disiplin sorunları mı yaşanıyor?
İspanyol basınındaki değerlendirmelere göre, Xabi Alonso’nun Arda Güler’i oyundan alma kararının arkasında disiplin sorunları bulunduğu öne sürüldü. Haberde, genç futbolcunun talimatlara tam olarak uymadığı, savunma ve pres görevlerini yeterince yerine getirmediği ve bu tutumun teknik ekip tarafından kabul edilemez bulunduğu belirtildi.
Soyunma odasında tartıştılar
İngiltere kaynaklı haberlere göre, Alaves maçının ardından Xabi Alonso ile Arda Güler arasında soyunma odasında bir görüşme yaşandı. Söylentilere göre, bu görüşme kısa sürede tartışmaya dönüştü; Alonso, genç futbolcunun saha içi davranışlarını ve disiplin eksikliğini sert bir şekilde eleştirirken, 20 yaşındaki Arda Güler kendini savunmaya çalıştı.