Kulüpten yapılan "Evine hoş geldin Metin Diyadin" başlıklı açıklamada, Diyadin ve ekibiyle anlaşma sağlandığı duyuruldu. Volkan Demirel’in Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası yönetim değişikliğini gerekçe göstererek görevinden ayrılması üzerine harekete geçen yönetim, takımı üçüncü kez Metin Diyadin’e emanet etti. Bu hamle, Gençlerbirliği camiasında "yuvaya dönüş" olarak nitelendirildi.

Metin Diyadin Kimdir?

16 Şubat 1968 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Metin Diyadin, Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet etti. Futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Diyadin, başkent ekibinin formasını 1988-1998 yılları arasında giydi. Orta saha pozisyonunda görev yapan isim, Gençlerbirliği tarihinde en çok forma giyen oyunculardan biri oldu ve çıktığı 284 maçta 32 gol kaydetti.

Futbolculuk döneminde Gençlerbirliği'nin ardından Fenerbahçe, Göztepe ve Denizlispor gibi takımlarda da forma giyen Metin Diyadin, aktif futbol yaşantısını 2003 yılında noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine adım atan Diyadin, saha kenarındaki duruşu ve taktiksel bilgisiyle kısa sürede dikkat çekti.

Hangi Takımları Çalıştırdı?

Metin Diyadin, teknik direktörlük kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı ve ardından Hacettepe (O dönemki adıyla GB Asaşspor) ile şampiyonluk yaşayarak takımı üst lige taşıdı. Kariyeri boyunca Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Orduspor, Kasımpaşa, Göztepe, Giresunspor, Gaziantep BB ve Ankaragücü gibi köklü camialarda görev aldı.

Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği’nde daha önce 2013 ve 2021-2022 sezonlarında da teknik direktörlük yaptı. Son olarak 2023-2024 sezonunda Iğdır FK’yi çalıştıran Diyadin, 16 Aralık 2025 itibarıyla üçüncü kez Gençlerbirliği’nin teknik patronu oldu. Kariyerinde özellikle alt liglerden aldığı takımları play-off potasına veya şampiyonluğa taşımasıyla tanınan Diyadin, 57 yaşında yeni bir meydan okumaya başladı.