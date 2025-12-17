Son Mühür- NBA'de sezonun ilk kupasını sahibini buldu. Tam 52 yıldır NBA şampiyonluğuna hasret kalan New York Knicks, son periyottaki etkili oyunuyla NBA Cup finalinde San Antonio Spurs'u 124-113'lük skorla alt etmeyi başardı.

Kniks'debu sezonun MVP adayları arasında yer alan Jalen Brunson 25 sayı, 4 ribaund, 8 asist ve 1 blokla galibiyette öne çıkan isim oldu.



Pota altında rakibin en önemli silahı Victor Wembenyama ile mücadele eden Karl-Anthony Towns 16 sayı v3 11 ribaund, O.G. A nunoby ise 28 sayı, 9 ribaund, 3 asistle oynadı.



Dördüncü periyotta tablo değişti...



Son periyoda kadar karşılaşmayı önde götüren San Antonio Spurs dördüncü periyotta rakibinin baskın oyunu karşısında pes etmek zorunda kaldı.

Spurs'ta sezonun MVP adayı Victor Wembenyama 25 dakika sahne aldığı maçta beklentilerin uzağında kalarak 18 sayı, 6 ribaund, 1 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

Stephon Castle 15 sayı, 7 ribaund, 12 asist, De'Aaron Fox 16 sayı, 2 ribaund ve 9 asistle otnamasına rağmen yenilgiyi önlemeye yetmedi.