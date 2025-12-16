Son Mühür- AK Parti ile DEM Parti heyetleri, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı süreç kapsamında hafta sonu bir araya gelecek. İki partinin kurmayları arasındaki görüşmenin tarihi ve saati netleşti.

Tarif belirlendi

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile DEM Parti temsilcileri 20 Aralık Cumartesi günü görüşme gerçekleştirecek. Toplantının saat 14.00’te başlaması planlanıyor. Görüşmede, sürecin mevcut aşaması ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.

MHP ile temas daha önce yapılmıştı

DEM Parti İmralı heyeti, sürece ilişkin temasları kapsamında 11 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Söz konusu görüşme, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Buldan: Süreçte yeni aşamaya geçildi

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirtmişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini ifade ederek, bundan sonraki adımlar için yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

Bahçeli: Açıklamalara katılıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşme sonrasında yaptığı değerlendirmede, Pervin Buldan’ın dile getirdiği ifadelerin açık ve net olduğunu belirterek, “Her cümlesine imzamı atıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Babacan’a ziyaret gerçekleştirilmişti

DEM Parti heyeti, MHP temasından önce de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti. Görüşmede, sürece ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı ifade edilmişti.