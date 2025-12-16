Son Mühür - Galatasaray’ın Monaco ile oynadığı maçta sol üst adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır’da bu bölgede yırtık olduğu belirlendi. Sağlık ekibinin, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahalara dönmesine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Günay görev yapacak

Antalya deplasmanında kaleyi Günay’a bırakan deneyimli kalecinin, olası risklere karşı bir süre daha sahaya çıkmayacağı belirtildi. Bu durum, Uğurcan Çakır’ın birkaç maç boyunca forma giyemeyeceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, tecrübeli file bekçisinin kupada Başakşehir ve ligde Kasımpaşa karşılaşmalarında kadroda bulunmasının zor olduğu ifade edildi.

Ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray cephesinde öncelikli hedefin, Uğurcan Çakır’ı 5 Ocak’taki Süper Kupa maçına hazır hale getirmek olduğu bildirildi. Sağlık ekibinin, oyuncunun iyileşme sürecini yakından ve titizlikle takip etmeye devam ettiği aktarıldı.