Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu. Deneyimli futbolcu, ülkesinin köklü kulüplerinden Wydad Casablanca ile resmi sözleşme imzaladı.

Wydad Casablanca transferi “Büyücü burada” paylaşımıyla duyurdu

Fas Ligi ekibi Wydad Casablanca, Hakim Ziyech transferini sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla duyurdu. Kulübün açıklamasında, “Dünya bekliyor, büyücü burada” ifadeleri yer aldı.

Böylece 31 yaşındaki yıldız futbolcu, yıllar sonra ülkesine dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Galatasaray’dan Katar’a, oradan yeniden Fas’a

Hakim Ziyech, 2023-24 sezonunda İngiliz ekibi Chelsea’den Galatasaray’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamıştı. Sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, 2024/25 sezonunun devre arasında Katar temsilcisi Al-Duhail’e imza attı. Ancak Al-Duhail macerası uzun sürmedi; Ziyech, yalnızca yarım sezon forma giydikten sonra takımdan ayrıldı.

Temmuz ayından beri kulüpsüzdü

Ziyech, Katar’dan ayrıldıktan sonra yaklaşık dört aydır herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı. Faslı futbolcunun Wydad Casablanca ile anlaşması, hem ülke basınında hem de taraftarlar arasında “geri dönüş hikayesi” olarak değerlendirildi.

Galatasaraylı bir diğer isim de Wydad forması giyiyor

Fas temsilcisinde daha önce Galatasaray forması giymiş Nordin Amrabat da mücadele ediyor. Böylece Wydad Casablanca, eski Galatasaraylı iki futbolcuyu aynı kadroda buluşturmuş oldu.

Ziyech’in kariyer istatistikleri dikkat çekiyor

Profesyonel futbol kariyerine Heerenveen ile başlayan Ziyech, daha sonra Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray ve Al-Duhail formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 497 resmi maça çıkan Faslı yıldız, 134 gol ve 135 asist kaydetti. Yaratıcılığı, frikik yeteneği ve duran toplardaki ustalığıyla tanınan Ziyech, Fas futbolunun son yıllardaki en önemli yıldızları arasında gösteriliyor.

