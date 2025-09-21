Bursa'da 73 yaşındaki bir vatandaş, sosyal medyada karşılaştığı yapay zekâ teknolojisiyle üretilmiş sahte yatırım videolarına inanarak dolandırıldı. Kendini ünlü bir ismin konuştuğu sanal bir platformda bulan yaşlı adam, tüm birikiminden 10 bin 200 lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Yaşlı adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

Sahte yatırım hesabı ve E-Devlet şifresi isteği

Olay, Bursa'nın merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada gezinirken, yapay zekâyla ünlü birinin ağzından yatırım tavsiyeleri veren bir video izleyen Ersin Aşka, kısa sürede yüksek kâr elde etme vaadine kanarak videoda belirtilen sözde yatırım hesabına tam 10 bin 200 lira aktardı. Parayı yatırdıktan sonra dolandırıcılar, yaşlı adamdan yatırım hesabını doğrulamak bahanesiyle e-Devlet şifresini talep etti. E-Devlet şifresinin kişisel ve gizli bir bilgi olduğunu bilen ve durumdan şüphelenen Aşka, dolandırıldığını anlayarak hemen en yakın polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Mağdur vatandaştan uyarı: "Başkaları düşmesin"

Polis merkezinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Ersin Aşka, "Yapay zekâyla yapıldığını kesinlikle fark edemedim. O kadar inandırıcıydı ki, hiç tereddüt etmeden paramı yatırdım. Dolandırıldığımı ancak e-Devlet şifremi istediklerinde anladım. Hızlıca polise geldim, ekipler sağ olsunlar benimle çok ilgilendiler. Umarım bu yaşadığım, başka insanların aynı tuzağa düşmesine engel olur" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Olayın ardından polis ekipleri, yaşlı adamın parasını çalan dolandırıcıların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu olay, yapay zekâ teknolojisinin siber dolandırıcılar tarafından nasıl kötüye kullanılabileceğini ve vatandaşların bu tür yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle yüksek kâr vaatleri içeren bu tür şüpheli hesap ve videolara itibar edilmemesi konusunda halkı uyarıyor.