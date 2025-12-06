Bandırma’da trafik yoğunluğunun sık yaşandığı Çanakkale Çevreyolu üzerindeki AVM Kavşağı, bu kez ciddi bir kazaya sahne oldu. Saat 16.00 sıralarında M.Y. yönetimindeki 10 ATE 979 plakalı motosiklet ile A.K. idaresindeki 10 ATC 148 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Motosiklet 5 metre sürüklendi, sürücü ve yolcu yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü M.Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.Y. yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulansla sevk etti.

Yapılan kontrollerde her iki yaralının da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Kavşaktaki kameraların da incelemeye alınması bekleniyor.