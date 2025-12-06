Son Mühür- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikanın üretim malzemeleri nedeniyle alevlerin zaman zaman yeniden güçlendiği öğrenildi.

Küçük patlamalar yaşandı

Yangının meydana geldiği alandan zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri duyuldu. Bu durum ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Sıçrama riski izleniyor

Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramasını önlemek için alanda geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ekipler, alevleri fabrikaya sınır bölgelerde tutmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgedeki ekipler, soğutma aşamasına geçilebilmesi için alevlerin etkisini azaltmaya odaklanmış durumda.