A.Ü. adlı kadın, tanıştığı erkeği evine davet etti. Eve gelen erkek, alkol alma bahanesiyle dışarı çıkarıldı. A.Ü.’nün erkek arkadaşı olduğu belirlenen A.C.Y., bu esnada eve girerek saklandı. Eve geri dönen ve kimliği açıklanmayan erkek, iki kişi tarafından aniden saldırıya uğradı. Şüpheliler, mağduru darbederek etkisiz hale getirdi.

Telefon, cüzdan ve kartlarını alıp kaçtılar

Şüpheli ikili, darbettikleri erkeğin telefonunu, cüzdanını ve kredi kartlarını gasbedip olay yerinden uzaklaştı. Evde bir süre baygın kalan mağdur, kendine geldikten sonra dışarı çıkmak için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Gasp Büro ekipleri kısa sürede yakaladı

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda A.Ü. ve A.C.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Polis sorgusunda A.C.Y.’nin daha önce 16 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.