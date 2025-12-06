Edirne’nin merkez ilçesine bağlı Karakasım köyü, öğle saatlerinde yaşanan acı bir olayla sarsıldı. Köyde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gülafer Toprak’ın tek katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen dumanları fark eden köylüler, duruma müdahale etmek istedi ancak içeriyi kaplayan yoğun duman nedeniyle içeri giremedi.

Köylüler camları kırarak su sıktı

Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken bir yandan da camları kırarak içeri su tutmaya çalıştı. İlk müdahalenin yetersiz kalması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hızla büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Duman tahliyesi tamamlandıktan sonra eve giren ekipler, Gülafer Toprak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Savcı ve jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Toprak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaşlı kadının yangın sırasında içeride mahsur kaldığı değerlendiriliyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Jandarma ekipleri, yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için geniş kapsamlı inceleme başlattı. Köy halkı, yıllardır yalnız yaşayan Gülafer Toprak’ın ölümünün derin üzüntü yarattığını ifade etti.