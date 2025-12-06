Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Operasyonla, vatandaşların bu yasa dışı faaliyetler sonucu mağdur olmaları engellendi.

Organize suç şebekesinin finansal boyutu

Yapılan detaylı mali incelemeler, şüphelilerin 2017-2025 yılları arasındaki hesap hareketlerinin dudak uçuklatan bir boyuta ulaştığını ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında toplamda 5 milyar 718 milyon TL'lik hareketlilik bulunduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 403 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu mal varlığı, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında ele geçirildi.

Şüphelilerin suç yöntemleri ve mağduriyetler

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, yakalanan şüphelilerin sistematik suç yöntemlerini ortaya çıkardı:

Faizle Borçlandırma ve Baskı: Faizle para verdikleri vatandaşları borçlandırarak sürekli baskı altına aldıkları belirlendi.

Teminat Alma: Yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattıkları tespit edildi.

Mal Varlıklarına El Koyma: Ödeme güçlüğü çeken mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla ele geçirdikleri saptandı.

Bu tespitler üzerine Savcılıklarca şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

El Konulan mal varlıkları ve ele geçirilen deliller

Örgütlü olarak suç işleyen şüphelilere ait yaklaşık 403 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulurken, bu varlıklar arasında şunlar yer aldı:

102 adet ev/arsa

41 adet araç/tarım aracı

523 adet banka hesabı

Ayrıca operasyonlar neticesinde; farklı şahıslar adına düzenlenmiş 80 milyon TL değerinde 45 adet çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yasal sonuç ve kararlılık mesajı

Yakalanan 25 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasının sonunda organize suçlarla mücadeledeki kararlılığı yineledi: "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için tefecilere, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." Yerlikaya, operasyonda emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.