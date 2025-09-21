Adana'nın Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan fabrikanın bahçesinde biriken geri dönüştürülebilir malzemelerin bilinmeyen bir sebeple alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

Yangın ihbarının alınmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı hızla olay yerine ulaştı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle yakındaki diğer fabrikalara ve depolama alanlarına sıçrama riskine karşı ekipler, alevleri bir an önce kontrol altına almak için stratejik bir planlama ile çalışmalara başladı. İlk müdahalede, yangının yayılma hızını kesmek amacıyla alevlerin çevresinde bir güvenlik hattı oluşturuldu.

Yangının etkileri ve olası soruşturma

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılacağı belirtildi. Yangının fabrikadaki tonlarca plastik, kağıt ve metal atığın bulunduğu alanda başlaması, alevlerin hızla yayılmasına ve yoğun bir duman oluşumuna neden oldu. Bu durum, hem havayı kirletirken hem de bölgedeki görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlanacağını ve hasar tespitinin yapılacağını bildirdi. Çevredeki iş yerleri ve yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike olup olmadığı da sürekli olarak takip ediliyor. Adana'daki geri dönüşüm sektörü için önemli bir tesis olan fabrikanın yangından ne kadar etkilendiği, yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte, olayın çıkış sebebiyle ilgili teknik incelemeler de başlayacak.