Sağanak yağış nedeniyle sarı kod uyarısı verilen iller şu şekilde sıralandı:

Muğla için ise turuncu kodla uyarıldı.

İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ve Muğla’da yağışların yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji renk kodlarının karşılığı

Yeşil: Uyarı gerektirecek herhangi bir meteorolojik hadise öngörülmemektedir.

Sarı: Hava koşulları potansiyel risk taşımaktadır. Beklenen meteorolojik olay olağandışı olmasa da, hava şartlarından etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu risklidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise yaygın değildir. Hasar ve kayıplar meydana gelebilir. Bu nedenle oldukça tedbirli olunmalı, güncel meteorolojik bilgiler ve tahminler izlenmelidir.

Kırmızı: Hava durumu son derece tehlikelidir. Çok şiddetli bir meteorolojik olay beklenmektedir. Ciddi hasar ve kayıpların oluşması olasıdır. Bu tür hadiseler genellikle geniş bölgelerde yaşamı tehdit eder. Güncel meteorolojik veriler ve tahminler sık aralıklarla takip edilmelidir.