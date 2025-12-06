İzmir-Uşak karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin refüje çarpıp şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Araç şarampole devrildi

Kaza, Huzur Park mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir yönünden Uşak merkezine seyir halinde olan Ümit Güneş (25) idaresindeki 65 EV 148 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola savrulan araç, ardından şarampole devrilerek takla attı.

İlk müdahale ve can kaybı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta yolcu konumunda bulunan Musa Köse’nin (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Ümit Güneş ve araçtaki A.K. (25), sağlık ekiplerince Uşak’taki hastanelere sevk edildi.

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü Güneş, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra, Musa Köse’nin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Kazanın ardından otomobil hurdaya döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.