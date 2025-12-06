Son Mühür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi, İzmir siyasetinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Yeni dönemde Güldem Atabay, Yankı Bağcıoğlu, Gökçe Gökçen ve Urla’da evi olduğu için ‘İzmir’ kontenjanında görülen Bihlun Tamaylıgil Merkez Yönetimde görev alarak İzmir’i genel merkezde temsil eden isimler arasına girdi.

Milli Savunma Politikaları Bağcıoğlu’na emanet

Yeni listeye göre Milli Savunma Politikaları daha önce de partide Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yankı Bağcıoğlu’na emanet edildi.

Yücel ve Bakan listede yer bulamadı

Öte yandan İzmir’in önde gelen siyasilerinden, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan yeni yönetimde kendilerine yer bulamadı. Geçtiğimiz dönemde parti sözcülüğü görevini üstlenen Deniz Yücel ile Gölge Kabine’de yer alan Murat Bakan’ın kent siyasetindeki etkisinin kırılmaya çalışıldığı konuşuluyordu. İkilinin yeni listede olmaması iddiaları güçlendirirken dikkatleri de oldukça çekti. Geçen dönem Yücel’in yürüttüğü parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.

Genel Sekreterlik yeniden Selin Sayek Böke’de

Yeni yönetimin en dikkat çekici başlıklarından biri ise Selin Sayek Böke’nin yeniden Genel Sekreterlik görevine getirilmesi oldu. Böke, 3 Haziran 2015 – 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir Milletvekili olarak görev yapmış, kent siyasetinde etkin bir rol üstlenmişti. Böke’nin yeniden parti yönetiminin en kritik pozisyonlarından birine getirilmesi öne çıktı.

Merkez Yönetimde İzmir imzası güçlendi

Yeni listede görev alan Atabay, Bağcıoğlu, Gökçen ve Tamaylıgil ile birlikte İzmir, CHP’nin üst yönetiminde güçlü bir temsile sahip olurken; iki önemli ismin liste dışında kalması, “partide yeni bir kadro yapılanması” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İşte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı Merkez Yönetim Kurulu listesi

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9. Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

10-Insan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11-Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12-Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14-İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15-İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17-Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18-Parti Sözcüsü: Zeynel Emre