Balıkesir merkezli depremlerin yankıları sürmeye devam ederken, farklı bölgelerde yeni depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Sındırgı'da son olarak 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından çok sayıda farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedilmişti. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde Akdeniz'den geldi.

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

Akşam saatlerinde Akdeniz depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 18.49 sıralarında meydana gelirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre depremin meydana geldiği derinlik ise 12.11 KM olarak ifade edildi.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: