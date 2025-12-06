Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6 Aralık 2025 sabahı bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, yerel saatle 03:21’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Merkez ve derinlik
Depremin merkez üssü Sındırgı olup, yerin 10.83 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin koordinatları 39.2 N enlem ve 28.15833 E boylam olarak bildirildi.
Can ve mal kaybı yok
AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı. Vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: Haber Merkezi