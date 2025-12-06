Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6 Aralık 2025 sabahı bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, yerel saatle 03:21’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Merkez ve derinlik

Depremin merkez üssü Sındırgı olup, yerin 10.83 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin koordinatları 39.2 N enlem ve 28.15833 E boylam olarak bildirildi.

Can ve mal kaybı yok

AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı. Vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları istendi.