Zeytinburnu Cevizlibağ metrobüs durağında dün yaşanan olay, çevredekileri şoke etti. Edinilen bilgilere göre, durakta bekleyen 15 yaşındaki N.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle aniden bayılarak metrobüs yoluna doğru düştü.

Durağa yanaşan metrobüs çarptı

Tam bu sırada durağa yaklaşan U.B. (41) yönetimindeki metrobüs, yola düşen genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan N.Ö., ağır yaralandı. Duraktaki vatandaşlar olayı görür görmez sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralı kız hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kıza ilk müdahaleyi durakta yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan N.Ö.’nün tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Yetkililer, kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Metrobüs Şoförü Gözaltına Alındı, Adli Kontrolle Serbest

Kazanın ardından metrobüs sürücüsü U.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şoför, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında hem güvenlik kamera kayıtlarının hem de teknik incelemelerin değerlendirileceği belirtildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Duraktaki güvenlik kameraları, dehşet anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde:

Kızın normal şekilde durakta beklediği,

Bir anda bayılarak metrobüs yoluna doğru düştüğü,

O esnada yanaşmakta olan metrobüsün kıza çarptığı

net şekilde görülüyor.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın nedenine ilişkin sağlık raporları ve teknik analizlerin dosyaya ekleneceği öğrenildi.

Yetkililer, metrobüs hattında benzer kazaların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin değerlendirmeye alınacağını ifade etti.