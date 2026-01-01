Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın, Boeing şirketine İsrail için özel olarak geliştirdiği 25 savaş uçağının bilgisini kamuoyuna açıklayarak, konuyla ilgili AK Parti iktidarına önemli uyarılarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Bu tedarik, İsrail’in bölgesel hava üstünlüğünü sağlıyor

Söz konusu tedarik sözleşmesinin İsrail’in bölgesel hava üstünlüğü için yapıldığını savunan ve konuyla ilgili uyarılarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "ABD Savunma Bakanlığı, Boeing şirketine İsrail için özel olarak geliştirilen F-15IA varyantı 25 adet savaş uçağı üretimi ve ilave 25 uçak opsiyonunu içeren 8,6 milyar dolarlık sözleşme verildiğini duyurdu. Bu tedarik, İsrail’in bölgesel hava üstünlüğünü uzun vadeli ve yüksek yoğunluklu çatışmalara göre tahkim etmeyi hedeflediğini göstermektedir.” dedi.

“Verilen yanlış kararlar milli güvenliğimize zarar verecek boyuta gelmektedir”

Son olarak, Türk hava gücünün geliştirilmesinde öngörü ve farkındalık eksikliğinin milli güvenliğe zarar verecek noktaya ulaştığının altını çizen CHP’li Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hava gücümüzün geliştirilmesinde, öngörü ve farkındalık eksikliği ile verilen yanlış kararlar milli güvenliğimize zarar verecek boyuta gelmektedir.”