Muğla’nın turistik merkezlerinden Fethiye, bugün öğleden sonra meydana gelen yer sarsıntısıyla hareketli dakikalar yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede kaydedilen 3.5 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilerek vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sarsıntının merkez üssü ve derinliğiyle ilgili teknik detaylar paylaşılırken, deprem anına ait görüntüler bölgedeki güvenlik sistemleri tarafından anbean kaydedildi.

Depremin merkez üssü ve etki alanı belirlendi

AFAD Deprem Dairesi’nin sismik kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, sarsıntı saat 16.33 sularında Fethiye merkezli olarak gerçekleşti. Yer kabuğunun yaklaşık 23,92 kilometre derinliğinde meydana gelen bu doğa olayı, sadece ilçe merkezinde değil, geniş bir çevrede hissedildi. Özellikle Yakacık, Zorlar, Karaçulha, Bozyer ve Esenköy gibi kırsal yerleşim birimlerinin yanı sıra komşu ilçe Seydikemer’de de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini kısa süreliğine açık alanlara attı.

Güvenlik kameraları o anları kaydetti

Depremin yaşandığı sırada bir iş yerinde bulunan güvenlik kameraları, sarsıntının şiddetini ve o anki panik havasını gözler önüne serdi. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte yaşanan kısa süreli şaşkınlık ve çevredeki eşyaların hareketliliği dikkat çekti. Şans eseri, bölgeden gelen ilk bilgilerde herhangi bir mal kaybı veya yaralanma vakasına rastlanmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından sahada yapılan ilk incelemelerin olumlu sonuçlandığını ve hayatın normale döndüğünü bildirdi.

Bölgede mevcut durum ve ilk tespitler

Sarsıntının hemen ardından yerel yönetimler ve ilgili birimler teyakkuza geçerek saha taraması gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre deprem, bölgedeki yapılarda herhangi bir hasara yol açmadı ve altyapı sistemlerinde bir aksama kaydedilmedi.

Fethiye ve çevresinde yaşayanlar için kısa süreli bir endişe kaynağı olan bu 3.5'lik sarsıntı, bölgenin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, herhangi bir olumsuz tablonun yaşanmaması teselli kaynağı oldu.