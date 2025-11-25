Son Mühür- İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın vefatıyla sarsıldı. Sağlıklı yaşam ve beslenme alanındaki açıklamalarıyla kamuoyunda geniş bir kesim tarafından takip edilen Karatay, yaşamının en zor günlerinden birini yaşıyor. Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni İstanbul’da düzenlenecek

Ali Başak Karatay için 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Karatay’ın, Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Karatay’ın sözleri yeniden gündemde

Prof. Dr. Canan Karatay’ın, daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili söylediği ifadeler yeniden gündeme geldi. Karatay, söz konusu programda, “Yanımdayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı” ifadelerini kullanmıştı. Çiftin 42 yaşında bir oğullarının olduğu öğrenildi.

Ali Başak Karatay kimdir?

1947 yılında İstanbul’da doğan Ali Başak Karatay, yükseköğrenimini ABD’nin New York kentinde bulunan Syracuse Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluş sürecinde yer aldı. Akademik kariyerini sürdüren Karatay, son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Akademi dünyasında iz bırakan bir isim

Felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ali Başak Karatay, uzun yıllar boyunca birçok öğrenci yetiştirdi ve akademi dünyasında önemli katkılarda bulundu. Ölüm haberi, yakın çevresi ve akademik camiada üzüntüyle karşılandı.