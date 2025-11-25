Son Mühür- Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında dikkat çeken bir kampanya başlattı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda, “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyası tanıtıldı. Kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta, katılımcılara tanıtıldı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun duygusal anları

Kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasının ekran yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, lansman sırasında duygusal anlar yaşadı. Kadın cinayetleri ve şiddet konusuna ilişkin videolar ve istatistikler ekrana yansırken, İmirzalıoğlu’nun gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Etkinlikte yaşadığı duygusal anlar, ünlü oyuncunun kadın cinayetlerine olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinem Kobal’dan eşine destek

Kenan İmirzalıoğlu’nun duygusal anlarında yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Sinem Kobal, ona büyük bir destek verdi. Kobal’ın bu hassas anlarda gösterdiği destek, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çiftin güçlü ilişkisi bir kez daha takdir topladı.

KADEM’in yeni kampanyası

KADEM, “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adlı kampanya ile toplumu kadın cinayetlerine karşı daha duyarlı hale getirmeyi hedefliyor. Kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta, şiddete karşı toplumsal dayanışmayı simgeliyor. Etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Bu anlamlı kampanya, toplumsal farkındalığı artırmayı ve kadın cinayetlerine karşı sesini yükseltmeyi amaçlıyor. 25 Kasım’daki etkinlik, şiddetle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti.