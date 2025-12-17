Son Mühür- Fatih Ürek, 15 Ekim günü İstanbul’daki evinde “nefes alamıyorum” diyerek rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sanatçının kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu tespit edildi. Yoğun tıbbi müdahale sonucu yeniden hayata döndürülen Ürek, acil olarak hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’in tedavisinin makinelere bağlı olarak devam ettiği öğrenildi. Sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği ve doktorların gözetimi altında tutulduğu ifade edildi.

Durumu stabil ancak kritik

Aralık 2025 itibarıyla Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Siliv, Ürek’in hayati bulgularının stabil olduğunu ancak durumunun hâlâ kritik seviyede bulunduğunu aktardı. Sosyal medyada dolaşıma giren “öldü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Yakın dostundan duygulandıran paylaşım

Fatih Ürek’in yakın dostlarından Gülay Kamaz, sanatçıyla birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kamaz, paylaşımında “Özledim çok. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerine yer verdi.

Sağlık sürecine ilişkin açıklamalar sürüyor

Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair resmi bilgilerin, ailesi ve menajerliği aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi. Sanatçının yoğun bakım süreci titizlikle izleniyor.