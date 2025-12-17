Son Mühür- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı.

“Miras için öldürüldü”

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının miras nedeniyle öldürüldüğü iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında iddialara yer verildi.

BES parası ölümünden 4 gün sonra çekildi

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Güllü’nün 2009 yılından itibaren iki asgari ücret tutarıyla başlattığı ve ölümüne kadar sürdürdüğü Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesabındaki birikimin, yasal mirasçıları olan çocukları tarafından sanatçının ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaşıldı.

Hayat sigortaları dosyaya girdi

Soruşturma dosyasına giren dilekçeye göre, 2023 yılında Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter lehine dört ayrı hayat sigortası poliçesi düzenlendiği, bu poliçelerden birinin ifşa edilmesinin ardından iptal edildiği, diğer üç poliçenin tahsili için ise girişimde bulunulduğu belirtildi.

Bankalar ve sigorta şirketleriyle yazışma yapıldı

Savcılık, yapılan suç duyurusunun ardından dosyayı cinayet soruşturmasıyla birleştirdi. Güllü’nün banka hesapları ile sigorta poliçeleriyle ilgili olarak bankalar ve sigorta şirketleriyle resmi yazışmalar yapıldı. Sigorta şirketlerinin, veraset ilamı ve çeşitli belgeleri talep ettiği, bu belgelerin de çocuklar tarafından şirkete iletildiği öğrenildi.

Eski eş hakkında “azmettirme” iddiası

Suç duyurusu dilekçesinde, eski eş Gürol Gülter’in Güllü’nün kardeşlerine maddi ve manevi zarar verdiği ileri sürüldü. Dilekçede, ölüm olayının planlanmasında ve diğer şüphelilerin sürece dahil edilmesinde azmettiren kişi olduğu iddiasına yer verildi.

Ticari marka hakları da iddialar arasında

Güllü’nün kardeşleri tarafından yapılan başvuruda, ölümün yalnızca poliçe bedelleriyle sınırlı olmadığı, sanatçının ticari marka haklarının da hedeflendiği öne sürüldü. Bu kapsamda, Güllü’nün ölümünün planlı şekilde gerçekleştirildiği iddiası savcılık tarafından incelemeye alındı.

Aylık gelirinin 4 milyon TL olduğu belirtildi

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Güllü’nün sahne aldığı mekânlardan günlük ortalama 400 bin TL kazandığı, aylık gelirinin ise yaklaşık 4 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi. Bu gelirlerin bir kısmının BES sistemine ara ödemelerle aktarıldığı tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmayı, mali kayıtlar, sigorta işlemleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürmeye devam ediyor.