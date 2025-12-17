Son Mühür /Osman Günden- Oyuncu Pınar Altuğ, yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek yılbaşı öncesinde Noel ağacı süslediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ’un paylaşımları kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, bazı kullanıcıların yorumları tartışma yarattı.

Paylaşımlara “Ramazan” yorumu geldi

Sosyal medyada ilgi gören paylaşımların altına yapılan yorumlar arasında, yılbaşı kutlamalarının Ramazan ayıyla kıyaslanmasına yönelik ifadeler dikkat çekti. Bir takipçinin, “Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız” yorumu üzerine tartışma büyüdü.

Altuğ’dan eleştirilere yanıt

Gelen yorumlara sessiz kalmayan Pınar Altuğ, söz konusu paylaşıma doğrudan yanıt verdi. Ünlü oyuncu, takipçisinin yorumuna “Yılbaşıyla Ramazan ne alaka?” ifadeleriyle karşılık verdi. Bu yanıtın ardından sosyal medyada farklı görüşler dile getirildi.

“Bayram karşılaştırması anlamlı değil”

Altuğ, başka bir eleştiri üzerine yaptığı açıklamada ise yılbaşının dini bir bayram olmadığına dikkat çekti. Oyuncu, “Yılbaşı bayram değil ki? Dolayısıyla bayramla karşılaştırmak çok anlamlı gelmedi” ifadelerini kullandı.