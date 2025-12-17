Son Mühür- İzmir'in Urla ilçesinde çekilen ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezon başında dikkatleri üzerine çeken “Ben Leman” dizisi için kritik süreç başladı.

Ekran yolculuğuna yüksek beklentilerle başlayan dizinin geleceği, bu hafta açıklanacak reyting sonuçlarına bağlı olarak netleşecek.

Gözler 12. bölüm reytinglerinde

Dizinin akıbetini, bu hafta yayınlanan 12. bölümün izlenme oranları belirleyecek. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; pazar sabahı açıklanacak reytinglerin beklentinin altında kalması halinde yapım, 13. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

Beklenen performans gelmezse erken final kararı alınacak

Yapım ekibinin, reyting sonuçlarını yakından takip ettiği öğrenilirken, kanal yönetiminin de dizinin devamı konusunda 12. bölüm performansını kritik eşik olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Olası bir düşük reyting tablosunda, hikayenin planlanandan erken sonlandırılması gündeme gelecek.

Hikaye yarım kalabilir

Final kararı alınması durumunda dizinin izleyiciyi içine çeken hikayesinin tamamlanamadan sona ermesi söz konusu olacak.

Özellikle karakterler arasındaki geçmiş hesaplaşmaların ve sırların çözülmesi beklenirken, erken final ihtimali izleyiciler arasında hayal kırıklığı yaratabilir.

“Ben Leman” dizisinin konusu

“Ben Leman”, geçmişin karanlık sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adamın hikayesini konu alıyor. Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in yollarının kesiştiği dizide;

Dostluklar sınanıyor,

Aşklar çatışıyor,

Gizli kalmış gerçekler bir bir ortaya çıkıyor.

Huzurlu görünen hayatların ardında kopan fırtınalar ve cesur yüzleşmeler, dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor.

Oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Başrollerini;

Burçin Terzioğlu (Leman),

Özgür Çevik (Demir),

Selin Şekerci (Mine),

Duygu Sarışın (Şahika),

Gökçe Eyüboğlu (Suzi) paylaşıyor. Deneyimli ve sevilen oyunculardan oluşan kadro, dizinin en güçlü yönleri arasında gösteriliyor.