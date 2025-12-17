Son Mühür/ Seçil Ünlü- Netflix’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, Cem Yılmaz’ın 2024 yılında sahnelemeye başladığı CMXXIV adlı stand-up gösterisi, 31 Aralık gecesi platformda izlenebilecek. Duyuru kısa sürede geniş yankı uyandırırken, yılbaşı gecesi için evde alternatif arayan izleyicilerin ilgisini çekti.

Cem Yılmaz–Netflix iş birliği devam ediyor

Cem Yılmaz ile Netflix arasındaki iş birliği daha önce de dikkat çeken projelere sahne olmuştu. Erşan Kuneri dizisi ile Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisi, yayınlandıkları dönemde yüksek izlenme rakamlarına ulaşmış ve Netflix’in öne çıkan yapımları arasında yer almıştı. CMXXIV ile bu iş birliği yeni bir içerikle sürdürülmüş oldu.

CMXXIV Cem Yılmaz’ın en güncel sahne gösterisi

CMXXIV, Cem Yılmaz’ın 2024 yılı itibarıyla sahneye koyduğu en yeni stand-up gösterisi olma özelliğini taşıyor. Gösteri, yıl boyunca farklı şehirlerde canlı olarak sahnelenmişti. Netflix yayınıyla birlikte performans, ilk kez dijital platform üzerinden geniş izleyici kitlesine ulaşacak.