Bursa Uludağ’da, denetim eksiklikleri nedeniyle kapatılan bir otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ile eşi Fikriye Üsta’nın (57) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada, olaydan yedi ay sonra hazırlanan bilirkişi raporu büyük tartışma yarattı. Raporda, yangının çıktığı kafenin işletmecisi olduğu iddia edilen Üsta’nın şirketi ‘FB Usta’ ‘asli kusurlu’ bulundu. Ancak Üsta’nın mirasçısı olan aile yakınları, bu tespiti reddederek, hayatını kaybeden Yahya Üsta'nın yalnızca kayak odası ve telesiyeji işlettiğini belirtti. Daha da çarpıcı olan gelişme ise, otel sahiplerinin, Üsta ailesinden otelin masrafı karşılığında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir tazminat talep etmesi oldu.

Kapatılan oteldeki faciada aile yok oldu

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, daha önce yapılan denetimlerde mimari, yangın tesisatı ve yangın algılama sistemlerinde 38 eksiklik tespit edildiği için mühürlenen 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel’de 27 Mart günü sabah 05.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Uludağ'daki AFAD ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen Bursa’dan sevk edilen takviye ekipler, binayı tamamen saran alevleri güçlükle kontrol altına alabilmişti. Yangında, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edilirken, otelde konaklayan Yahya Üsta ve oğlu Berkin Üsta olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan eşi Fikriye Üsta ise tedavi gördüğü hastanede altı gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti.

Yangının başlangıç anı ve hukuki rüreç

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, oteldeki personel ve kayak malzemeleri satan çalışanların, otelin arka bölümündeki kafe-restoranın verandasında bulunan şöminenin yakınına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, duvardaki süs bitkilerini tutuşturduğu görülüyor. Köz halindeki mangaldan saat 05.22’de sıçrayan kıvılcımın hızla alevlere dönüşmesiyle yangın tüm oteli sarmıştı.

Olayın ardından Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki savcının görevlendirildiği soruşturmada, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanı olduğu 5 şüpheli ile otelin mülk sahibi gözaltına alınmıştı. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Otel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri sonucu mühürlenmişti.

Avukattan çelişkili rapor tepkisi ve tazminat şoku

Soruşturma dosyasında yer alan 74 sayfalık yeni bilirkişi raporunda, hayatını kaybeden Yahya Üsta’nın sahibi olduğu ‘FB Usta’ şirketinin, yangının başladığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla ‘asli kusurlu’ bulunması, aile avukatı İsmail Eray Çokal’ın tepkisine neden oldu.

Avukat Çokal, ortada çelişkili iki rapor bulunduğunu belirterek, "İlk bilirkişi raporunda Kervansaray Otel, yangın spring ve duman dedektörlerinin olmaması sebebiyle ‘asli kusurlu’ bulunurken, son raporda bu konuya hiçbir şekilde değinilmemiştir. Bu çelişkili raporlarla iddianamenin hazırlanması imkansızdır. Yeni bir heyet ve ek rapor alınması zaruridir," dedi. Çokal, ayrıca otel sahiplerinin Yahya Üsta’nın yasal mirasçılarından, otelin zararının giderilmesi için bugünkü masraflarla yaklaşık 10 milyon doları bulan bir tazminat talep etmesi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi: "Ailenin yakınları daha acıları tazeyken, Kervansaray Otel'in tazminat talepli arabuluculuk başvurusuyla karşı karşıya kaldık. En azından bir başsağlığı beklerken, böyle bir şeyle karşılaşılması aileyi derin bir üzüntüye boğdu."

"Günahsız insanı suçlu göstermek hangi vicdana sığar?"

Yahya Üsta’nın kardeşleri, milli kayak hocasının kafenin işletmesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını net bir dille ifade etti. Kardeşi Feride Gündüz, "Benim kardeşim otelin sadece kayak odasını ve telesiyeji işletiyordu. Yangın çıkan kafe-barı kardeşim işletiyormuş gibi göstermişler. Ölmüş, suçsuz günahsız bir insanı suçlu duruma düşürerek göstermek hangi vicdana sığar?" diyerek yetkililere seslendi.

Diğer kardeşi Leyla Yıldız da rapora tepki göstererek, yangının otel personelinin ızgara yaparken çıkardığını ve kafenin başka birine ait olduğunu yineledi: "Yangını Yahya Hoca’nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Ağabeyimin kafeyle bir ilgisi yoktu. Adalet istiyorum." Maile Üsta da ağabeyinin yalnızca kayak odası ve telesiyeji kiraladığını, yangının çıktığı kafe-barla bir bağlantısının olmadığını teyit etti.

Avukat Çokal, son olarak otel sahiplerinin, binanın yapısal yangın güvenliği yükümlülüklerini devredemeyeceği ve denetim yetkisinin bina malikinde kaldığı için asli kusurlu olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi.