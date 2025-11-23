Son Mühür- Açıklamasında parti içindeki tartışmalara da değinen Tekin, Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinden “ihraç” söylemlerini gündeme getiren gruplara tepki gösterdi. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinden ‘ihraç’ gibi yakışıksız bir söylemi dillendiren troll çeteleri bilsin ki; kendimize yapıldığında sessiz kaldık belki ama Kemal Bey’e karşı aynı cesareti asla gösteremezsiniz.”

“CHP’nin tarihi hesap vermekten kaçmaz”

Tekin, CHP’nin geçmişi boyunca hesap verebilirliğin simgesi olduğunu ifade ederek, yolsuzluk ve çıkar ilişkileriyle anılan kimsenin yanında durmadıklarını vurguladı. Partinin geleneğinin her zaman temiz bir çizgiye sahip olduğunu belirterek, “Biz ne arsızı savunduk ne yolsuzu. CHP’nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir.” dedi.

“Parti arınacak ve güçlenerek yoluna devam edecek”

Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği sorunların artık sürdürülemez hale geldiğini belirten Tekin, CHP’nin iftiralardan, kumpaslardan ve kirli ilişkilerden arındırılması gerektiğini söyledi. Tekin, partinin reform ve yenilenme kararlılığına vurgu yaparak, CHP’nin güçlenerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

“Çoban ateşi yakıldı”

Açıklamasının sonunda kararlı bir mesaj veren Tekin, parti içinde hiçbir alanda ayrıcalık olmayacağını belirtti. Tekin, “Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz olanların partisidir.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.